Подрядчика детской больницы в Ростове внесли в реестр недобросовестных поставщиков

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о включении ООО «БМ-Интеграция» в реестр недобросовестных поставщиков за срыв капремонта в детской больнице Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы в Ростовской области.

По данным ведомства, руководство «Детской городской больницы № 1» и компании подписали контракт на капитальный ремонт здания консультативно-диагностического отделения № 1. Стоимость работ составила около 3 млн руб. По условиям договора подрядчик должен был завершить ремонт до конца февраля 2024 года. Однако к февралю 2025 года работы остались невыполненными в полном объеме. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.

Ростовское УФАС внесло сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков. Арбитражный суд Ростовской области поддержал позицию антимонопольного ведомства, а 9 декабря апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Теперь «БМ-Интеграция» не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

Константин Соловьев