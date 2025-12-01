Михаил Вьюгин сохранил долю владения 25% в юридической компании Ura.ru

Холдинг «Ридовка» стал основным владельцем уральского агентства Ura.ru. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компании «Реадовка67» (Андрея Ткаченко) принадлежит 75% уставного капитала «Сибирско-Уральской медиакомпании» — юридического лица агентства Ura.ru, 25% остались у уральского медиаменеджера Михаила Вьюгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Вьюгин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Михаил Вьюгин

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, ранее 75% компании принадлежали Елене Куимовой, она же была директором и остается им на сегодняшний день. Дозвониться до Михаила Вьюгина не удалось.

Представители «Ридовки» сообщили, что они намерены сохранить основной состав редакции.

Напомним, в редакции Ura.ru «Ъ-Урал» заявляли, что сделка не стала для них неожиданностью. Смена руководства произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ.

Мария Игнатова