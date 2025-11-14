В Сочи до конца года отремонтируют скейт-парк «Вилла Вера»

В Центральном районе Сочи продолжаются работы по ремонту скейт-парка «Вилла Вера». По словам главы города Андрея Прошунина, демонтаж верхнего покрытия из фанеры, непригодного деревянного каркаса, металлических скатов и тумб выполнен уже на 90%. Городской глава посетил площадку, обсудил ход работ с подрядчиками и спортсменами, а также обсудил перспективы дальнейшей модернизации экстрим-парка, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Работы по ремонту будут полностью завершены в декабре, на эти цели из городского бюджета направлено 3,5 млн руб.»,— подчеркнул господин Прошунин. Обновленная площадка станет современной и безопасной зоной для занятий скейтбордингом, катания на роликах и BMX. При проектировании и реализации ремонта учитывались рекомендации спортсменов — как профессионалов, так и любителей,— что позволит создать комфортные условия для тренировок и отдыха активной молодежи.

В рамках муниципального контракта будут заменены верхнее двухслойное покрытие и деревянные элементы, обработанные противопожарным составом, отремонтированы и окрашены металлоконструкции и подпорные стены, а также обновлена защитная сетка. Работы планируется завершить до 10 декабря этого года.

Помимо скейт-парка, до конца года также будет обновят расположенную рядом спортивную площадку, что повысит безопасность при их эксплуатации.

«Ъ-Сочи» писал, что в Центральном районе Сочи после реконструкции вновь открылся узнаваемый арт-объект «Календарь», где был установлен новый часовой механизм, обновлен газон и высажены сотни растений. После модернизации объект получил вечернюю подсветку и теперь выполняет не только декоративную, но и функциональную роль, показывая точное время.

Мария Удовик