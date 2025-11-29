В Сочи на улице Пирогова завершается обновление детской площадки

На детской площадке на улице Пирогова в Сочи подрядчик ведет активный ремонт. Об этом сообщает городская администрация.

Старые конструкции демонтированы, установлены новые бордюры и ограждение, на площадку завезены современные игровые модули. Проект финансируется из городского бюджета, сумма превысила 1,6 млн руб.

Городские власти подчеркивают, что комфортная среда формируется за счет локальных, но значимых объектов. Работы идут по утвержденному графику, и в декабре детям планируют открыть обновленную, яркую и безопасную игровую территорию.

Анна Гречко