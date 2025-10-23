Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Паслер: документы по проектированию метро учли в проекте областного бюджета

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что проектирование второй ветки метрополитена в Екатеринбурге учли в проекте областного бюджета, но про само строительство пока говорить рано.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В проекте бюджета, который сегодня планируется, документы, связанные с предпроектной и проектной работой по метро, предусматриваются. Пока нет документов, переходить к обсуждению строительства неправильно и невозможно»,— заявил губернатор, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после заседания регионального правительства.

Напомним, в предвыборной программе Дениса Паслера говорилось, что для строительства метро в Екатеринбурге нужно в течение двух лет подготовить технико-экономическое обоснование, после чего начать проектирование новых веток. Строительство одной станции оценивалось в 35-40 млрд руб.

Василий Алексеев, Мария Игнатова

Новости компаний Все