Паслер: документы по проектированию метро учли в проекте областного бюджета

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что проектирование второй ветки метрополитена в Екатеринбурге учли в проекте областного бюджета, но про само строительство пока говорить рано.

«В проекте бюджета, который сегодня планируется, документы, связанные с предпроектной и проектной работой по метро, предусматриваются. Пока нет документов, переходить к обсуждению строительства неправильно и невозможно»,— заявил губернатор, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после заседания регионального правительства.

Напомним, в предвыборной программе Дениса Паслера говорилось, что для строительства метро в Екатеринбурге нужно в течение двух лет подготовить технико-экономическое обоснование, после чего начать проектирование новых веток. Строительство одной станции оценивалось в 35-40 млрд руб.

Василий Алексеев, Мария Игнатова