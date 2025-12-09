Предварительное слушание по делу экс-депутата ЗСК Ковалюка проведут в декабре

Октябрьский районный суд Новороссийска 15 декабря проведет предварительное заседание по уголовному делу экс-депутата Законодательного собрания Кубани Михаила Ковалюка, который обвиняется в вымогательстве 500 млн руб. у наследника крупного местного предпринимателя и мошенничестве на 2,6 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск».

Михаил Ковалюк представлял «Единую Россию» в краевом парламенте третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год. Он является бенефициаром фирм «Строй Инвест», «Автолайн», совладельцем ООО «Кубаньбытхим», производящего бытовую химию под маркой «Матрешка».

Как ранее писал «Ъ», следствие установило, что с августа 2024-го по февраль 2025 года обвиняемый в составе группы требовал 500 млн руб. у наследника покойного новороссийского бизнесмена Александра Гуленко. Предприниматель владел множеством активов в городе, включая центральный рынок. После его смерти пять лет назад между сыновьями от разных браков возник конфликт из-за наследства. Михаил Ковалюк якобы пообещал одному из братьев свое содействие в споре.

По версии прокуратуры, для давления на потерпевшего привлекались представители криминальной среды. Уголовное дело в отношении соучастников рассматривается отдельно.

Кроме того, власти утверждают, что с октября 2017-го по январь 2020 года Михаил Ковалюк похитил более 2,6 млн руб., полученных как оплата за недвижимость. Фигурант не исполнил условия сделки и использовал средства по собственному усмотрению.

Экс-депутата задержали в марте 2025 года во время передачи денежных средств и заключили под стражу. На его имущество наложили арест.

Анна Гречко