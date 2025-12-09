Назначено предварительное слушание по делу экс-депутата ЗСК Михаила Ковалюка

Октябрьский районный суд Новороссийска 15 декабря проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего депутата Законодательного собрания Кубани (ЗСК) Михаила Ковалюка, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и вымогательстве, узнал «Ъ-Новороссийск».

Михаил Ковалюк был депутатом Заксобрания третьего и пятого созывов с 2002 по 2012 год («Единая Россия»). Также он является бенефициаром компаний «Строй Инвест», «Автолайн», совладельцем ООО «Кубаньбытхим» (выпускает бытовую химию под брендом «Матрешка») и других.

Согласно обвинению, с августа 2024 года по февраль 2025 года фигурант, действуя в сговоре с группой лиц, требовал 500 млн руб. у наследника крупного новороссийского бизнесмена. По данным «Ъ», речь идет о семье покойного Александра Гуленко, владельца множества активов в Новороссийске, в том числе центрального городского рынка. Пять лет назад господин Гуленко умер, и между его сыновьями от разных браков возник спор о наследстве. Следствие утверждает, что Михаил Ковалюк пообещал одному из братьев Гуленко содействие.

По данным прокуратуры, для запугивания потерпевшего привлекались лица из криминальной среды (уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство).

Кроме того, утверждает следствие, Михаил Ковалюк с октября 2017 по январь 2020 года похитил «путем злоупотребления доверием» более 2,6 млн руб., которые получил в качестве оплаты за объект недвижимости. Обвиняемый не выполнил условия сделки и распорядился деньгами по своему усмотрению, сказано в пресс-релизе краевой прокуратуры.

Михаил Ковалюк был задержан в марте 2025 года силовиками во время передачи денег и заключен под стражу. На его имущество наложен арест.

Наталья Решетняк