В Ростове-на-Дону пустят автобусы к новым районам до 2030 года

В Ростове-на-Дону до 2030 года планируют пустить автобусные маршруты к новым жилым комплексам. Об этом пишет портал «Домостройдон.ру» со ссылкой на министра транспорта региона Алену Беликову.

По словам главы ведомства, мероприятия планируют реализовать поэтапно. Для каждого района активной застройки предусмотрят конкретные решения, включающие изменение действующих автобусных маршрутов, пуск новых и развитие сети городской электрички.

Так, жилой комплекс на территории старого аэропорта будет обслуживаться продленным маршрутом муниципального автобуса №88, который свяжет район с Центральным областным автовокзалом по проспекту Шолохова. Для группы жилых комплексов «Смартполет», «Вересаево», «Сокол Град» и «Эстет» изменят схему движения маршрута №63 по Берберовской улице. В текущем году уже скорректировали маршрут №84 с заездом на эту улицу в связи с заселением домов.

Новый маршрут №97 до Центрального рынка по Ворошиловскому проспекту организуют для жителей ЖК «Донские легенды». Для ЖК «Левобережье» создадут дополнительный автобусный маршрут №39а Главный автовокзал—ЖК «Левобережье» с заездом на Центральный рынок.

В микрорайоне Вертолетное Поле изменят траекторию маршрутов №41, 56 и 72 по улицам 3-й Круговой, 2-й Володарского и Тружеников. Для обслуживания ЖК «Западные Аллеи», ЖК «Грей», ЖК «Притяжение» и ЖК «Левенцовка парк» планируется изменение схемы автобусного маршрута №72 по проспекту Маршала Жукова и улице Еляна.

В Суворовском районе планируют продлить маршруты по улицам Белоусова и Костенко до школы №32, а также изменят схемы маршрутов №43 и №81 для улучшения доступности.

Константин Соловьев