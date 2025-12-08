Главные новости за 8 декабря. Кавказ

Хабезский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил исполняющего обязанности начальника полиции к трем годам колонии-поселении по обвинению по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Правоохранитель в своем служебном кабинете в присутствии коллег достал пистолет Ярыгина, зарядил его и начал осматривать, не проверив отсутствие патрона в патроннике. Оружие на предохранитель никто не поставил.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт заложил храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в одной из воинских частей Кавказских Минеральных Вод.

На одной из улиц Пятигорска полицейские задержали 30-летнего жителя Минвод, у которого в машине, съемном жилье и квартире матери в Железноводске обнаружено более шести килограммов тропикамида и прегабалина. В отношении него возбуждено восемь уголовных дел по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», которые объединены в одно производство.

Прокуратура Ленинского района Ставрополя направила в местный суд уголовное дело против 36-летнего экс-и.о. замдиректора по учебной работе института ветеринарии и биотехнологий Ставропольского государственного аграрного университета. Обвиняемый убедил парня, что за 10 тыс. руб. устроит индивидуальный график обучения. Деньги якобы пойдут в учебный отдел института. Работник вуза оставил средства себе.

Советский районный суд Махачкалы приговорил жительницу республики к трем годам колонии общего режима. Женщина купила новорожденного ребенка 2023 года рождения. Суд отложил реальное отбывание наказания до достижения ее собственного ребенка 14 лет. Покупательница заключила договоренность с матерью малыша в конце 2024 года. Она передала 300 тыс. руб. как предоплату. Ребенок перешел к ней 1 января 2025 года прямо при выписке из роддома.