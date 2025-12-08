Архиепископ Пятигорский заложил воинский храм на Кавминводах
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт заложил храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в одной из воинских частей Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщает Пятигорская и Черкесская епархия Русской православной церкви.
Церемония прошла по инициативе командования при поддержке военнослужащих части.
«Это имя — один из самых ярких примеров сочетания святости и воинской доблести, которые прославлены Церковью и историей нашего Отечества. Отрадно, что теперь имя благоверного князя будет прославляться здесь, где воинский подвиг совершается и в наши дни»,— заявил архипастырь в приветственном слове к военнослужащим.