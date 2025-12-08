Жителя Минвод задержали с шестью килограммами сильнодействующих веществ

На одной из улиц Пятигорска полицейские задержали 30-летнего жителя Минвод, у которого в машине, съемном жилье и квартире матери в Железноводске обнаружено более шести килограммов тропикамида и прегабалина. В отношении него возбуждено восемь уголовных дел по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», которые объединены в одно производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Из автомобиля фигуранта изъято семь флаконов с тропикамидом, а также несколько десятков сделанных из гипса предметов в виде камней, в которых находились свертки с капсулами, содержащих прегабалин.

Кроме этого, в съемном жилье задержанного и в квартире его матери, расположенных в Железноводске и одном из населенных пунктов Минераловодского округа, полицейские нашли еще три пакета и более 300 капсул с прегабалином общей массой около пяти килограммов, а также ручной капсулятор и растворимые оболочки. Также пять свертков с аналогичным содержимым сыщики извлекли из уже оборудованных тайников. В общей сложности из незаконного оборота было изъято более шести килограммов сильнодействующих веществ.

На допросе фигурант признался, что приобрел запрещенные к свободному обороту препараты у неустановленных лиц. Он помещал их в капсулы и реализовывал как бесконтактным способом в сети интернет, так и из рук в руки.

На время следствия подозреваемый заключен под стражу.

Наталья Белоштейн