В КБР начальника полиции осудили за смерть подчиненного от случайного выстрела

Хабезский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил исполняющего обязанности начальника полиции к трем годам колонии-поселении по обвинению по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Установлено, что правоохранитель в своем служебном кабинете в присутствии коллег достал пистолет Ярыгина, зарядил его и начал осматривать, не проверив отсутствие патрона в патроннике. Не поставив оружие на предохранитель, осужденный направил ствол в сторону сотрудника и случайно нажал на спусковой крючок. Выстрел оказался смертельным.

Обвиняемый вину не признал. Помимо трех лет колонии-поселения, суд запретил осужденному занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года. Приговор пока не вступил в силу.

Константин Соловьев