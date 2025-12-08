В КБР начальника полиции осудили за смерть подчиненного от случайного выстрела
Хабезский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил исполняющего обязанности начальника полиции к трем годам колонии-поселении по обвинению по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Установлено, что правоохранитель в своем служебном кабинете в присутствии коллег достал пистолет Ярыгина, зарядил его и начал осматривать, не проверив отсутствие патрона в патроннике. Не поставив оружие на предохранитель, осужденный направил ствол в сторону сотрудника и случайно нажал на спусковой крючок. Выстрел оказался смертельным.
Обвиняемый вину не признал. Помимо трех лет колонии-поселения, суд запретил осужденному занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года. Приговор пока не вступил в силу.