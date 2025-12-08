Высокопоставленного сотрудника СтГАУ будут судить за взятку

Прокуратура Ленинского района Ставрополя направила в местный суд уголовное дело против 36-летнего экс-и.о. замдиректора по учебной работе института ветеринарии и биотехнологий Ставропольского государственного аграрного университета. Следователи обвиняют мужчину по ч.3 ст.159 УК РФ в мошенничестве с использованием служебного положения и по ч.3 ст.290 УК РФ в получении взятки в значительном размере с тем же отягчающим обстоятельством. Общая сумма преступных доходов составила 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В сентябре 2024 года обвиняемый обманул студента. Он убедил парня, что за 10 тыс. руб. устроит индивидуальный график обучения. Деньги якобы пойдут в учебный отдел института. Работник вуза оставил средства себе. Позже мужчина потребовал еще 30 тыс. руб. За них он гарантировал успешную сдачу зачетов и экзаменов по промежуточной аттестации. Студент заплатил, но следствие считает это взяткой за содействие в итоговой аттестации без реальных усилий.

Прокурор утвердил обвинительное заключение недавно. Суд назначит рассмотрение по существу в Ленинском районном суде Ставрополя. Обвиняемый ранее находился под арестом — следователь добился его продления.

СтГАУ — ключевой вуз Северного Кавказа по подготовке аграриев. Институт ветеринарии и биотехнологий готовит специалистов для животноводства и агробиотехники. Ранее в этом университете ловили завкафедрой на вымогательстве у профессора и экс-преподавателя на взятках. Правоохранители продолжают чистки в образовательных учреждениях края.

Станислав Маслаков