Главные новости за 8 декабря. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в госизмене. Он самостоятельно установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины и по заданию куратора за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи.

Коммунальные службы Ростова-на-Дону перевели в режим готовности из-за ухудшения погоды.

ГУ МЧС России по Ростовской области предупредили о критическом снижении уровня воды в Дону у Азова. Уровни воды в пределах опасной отметки зафиксированы на участке реки от Аксая до Азова и будут сохраняться 8 и 9 декабря.

Врачи ростовской ГКБ №20 спасли новорожденную девочку, удалив редкую врожденную опухоль яичника, которая занимала почти всю брюшную полость и затрудняла дыхание.

Сильный ветер повредил сети уличного освещения в Таганроге, отключения зафиксированы на 15 подстанциях.

Центральные улицы Ростова-на-Дону будут перекрыты 1 января до полудня из-за новогоднего забега. Трасса забега пройдет по Ворошиловскому проспекту, улицам Соколова и Чехова, Кировскому проспекту, переулкам Крепостной, Нахичеванский и Университетский до площади перед Публичной библиотекой.