В Ростове-на-Дону редкую опухоль яичника удалили новорожденной

Врачи ростовской ГКБ №20 спасли новорожденную девочку, удалив редкую врожденную опухоль яичника, которая занимала почти всю брюшную полость и затрудняла дыхание. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, новообразование сдавливало легкие и мешало младенцу дышать. По жизненным показаниям в первые сутки после рождения специалисты детского хирургического отделения провели малоинвазивную операцию трансумбиликальным доступом.

«Врачам удалось удалить опухоль, при этом сохранив здоровую ткань яичника. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. В настоящее время девочка завершает курс реабилитации и готовится к выписке»,– говорится в сообщении.

Валентина Любашенко