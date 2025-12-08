МЧС предупредили о критическом обмелении Дона у Азова

ГУ МЧС России по Ростовской области предупредили о критическом снижении уровня воды в Дону у Азова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. говорится в официальном сообщении ведомства.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Неблагоприятная гидрологическая обстановка может привести к сбоям в работе портов, повреждениям плавсредств и судов. Кроме того, повышается вероятность посадки судов на мель.

Уровни воды в пределах опасной отметки зафиксированы на участке реки от Аксая до Азова и будут сохраняться 8 и 9 декабря.

Мария Хоперская