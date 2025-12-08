Коммунальные службы Ростова-на-Дону перешли в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Ростова-на-Дону перевели в режим готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По словам господина Скрябина, снегоуборочная техника выехала к местам дежурства вблизи особоопасных участков, то есть к подъемам, спускам, мостам и путепроводам.

«Убедительная просьба к автомобилистам: передвигаться по городу строго на зимней резине. Быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не делать резких маневров», — написал глава.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности в Таганроге.

Константин Соловьев