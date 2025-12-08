В Таганроге ветер повредил электросети на 15 подстанциях

Сильный ветер повредил сети уличного освещения в Таганроге, отключения зафиксированы на 15 подстанциях. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации госпожи Камбуловой, со вчерашнего дня все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, оперативно реагируя на происшествия и устраняя последствия неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время специалисты ведут аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках электросетей. Также из-за порывов ветра зафиксированы несколько случаев падения деревьев и крупных веток. Все адреса отмечены, работы ведутся.

«Прошу всех соблюдать особую осторожность и избегать нахождения рядом с поврежденными деревьями и линиями электропередач»,— обратилась к жителям глава Таганрога.

Валентина Любашенко