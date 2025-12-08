Гадания на хоккейной гуще

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), кажется, удалось избавиться от одной из непривлекательных черт — прогнозируемости регулярного чемпионата. Так, к перерыву на Кубок Первого канала, отделяющему первую половину «гладкого» первенства от второй, в Западной конференции лидирует скромная череповецкая «Северсталь». А московский ЦСКА и петербургский СКА — еще вчера безоговорочные претенденты на самые высокие призы — зависли на краю «зоны play-off» и рискуют пролететь мимо кубковой стадии.

7 декабря завершилась первая половина регулярного чемпионата КХЛ. Ее итоги вынуждают сделать комплимент еще недавно чрезвычайно предсказуемой лиге. Регулярный чемпионат, часто превращавшийся для грандов российского хоккея в пустую формальность, на этот раз заставляет некоторых из них нервничать.

Касается это, конечно, не всех топ-клубов. Позиции действующего обладателя Кубка Гагарина ярославского «Локомотива», например, прочны, даже несмотря на ноябрьский спад. То же самое в целом относится и к московскому «Динамо», успевшему уволить главного тренера Алексея Кудашова (сейчас командой руководит его ассистент Вячеслав Козлов). Все спокойно: зазор до девятого места солидный.

Между тем в опасной зоне находятся команды, которые годами занимали место на самой вершине иерархии КХЛ. Речь о СКА и ЦСКА. В период с 2015 по 2023 год они семь раз играли друг против друга в финале Западной конференции. Ранний сход любого из армейских клубов рассматривался как сенсация. В последних сезонах таких неожиданностей набралось достаточно, однако все они случались уже в play-off. Сейчас же обе команды рискуют и вовсе не добраться до важнейшей стадии сезона.

Смотреть с подозрением на петербуржцев заставляла еще летняя перестройка, затронувшая все «этажи». После вылета в первом раунде кубка в отставку ушел совет директоров. Вместо эксцентричного Романа Ротенберга пост главного тренера занял чуть менее эксцентричный Игорь Ларионов — прославленный хоккеист, в тренерской карьере которого СКА стал первым топ-клубом. Ослаб состав команды: не нашлось равноценных замен уехавшим в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) защитнику Александру Никишину, форвардам Арсению Грицюку, Ивану Демидову, Захару Бардакову.

Но ЦСКА-то, несмотря на аналогичный результат прошлого play-off, виделся необыкновенно мощным. Он как раз получил усиление из НХЛ. К тому же вернулся в команду Игорь Никитин, который только что привел к чемпионскому титулу «Локомотив», а на стыке десятилетий дважды доводил столичных армейцев до финала (одна финальная серия оказалась успешной). Но пока ничего не клеится.

Не отличается надежностью вратарская линия (контракт со Спенсером Мартином, на которого рассчитывали как на первого номера, уже расторгнут). Не вписывается в тренерскую модель звезда Даниэль Спронг. Подводят и ветераны вроде Никиты Нестерова.

Промежуточный итог у соперников схожий. СКА и ЦСКА, остающиеся, невзирая на все пертурбации, лидерами Западной конференции по размеру зарплатной ведомости (см. рисунок), очень далеки от лидерских позиций в спортивном смысле. Петербургский клуб — седьмой. Московский — восьмой; он провел почти половину пройденной дистанции за пределами «зоны play-off», да и сейчас находится в ней авансом. По «потерянным очкам» его до сих пор опережают «Шанхайские Драконы», набравшие на один балл меньше, но имеющие два матча в запасе.

Тем временем возглавляют турнирную таблицу Запада команды, почти всегда считавшиеся невзрачными,— «Северсталь» и минское «Динамо». К успеху они шли принципиально разными путями.

«Северсталь», идущая первой, добилась его вопреки дефициту ресурсов. Ее рост связывают с особым стилем. Два года при Андрее Козыреве череповецкий клуб играл в самобытный комбинационный хоккей, а на рынке обращал внимание прежде всего на техничных игроков. В этом сезоне он сделал следующий шаг, поработав над глубиной состава и пригласив несколько габаритных хоккеистов. Их наличие позволяет не теряться в силовой борьбе, которая прежде была для череповчан чуждой стихией.

Минское «Динамо», бюджет которого нельзя назвать скромным, добилось прогресса более привычными методами: в основном за счет грамотной селекции. На североамериканском рынке удается находить качественных легионеров (помогает и то, что лимит на зарубежных игроков распространяется только на российские команды). Внутренний, белорусский, рынок подарил команде 23-летнего Виталия Пинчука, 20-летнего Егора Борикова, 22-летнего Вадима Мороза. Все трое — в перечне наиболее результативных игроков клуба. В прошлом сезоне команда Дмитрия Квартальнова впервые вышла во второй раунд play-off КХЛ. В этом, кажется, претендует на большее.

Куда привычнее выглядит положение дел в Восточной конференции. Там наверху известные бренды: магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», омский «Авангард», екатеринбургский «Автомобилист». Но кое-что примечательное все же есть. Вслед за этими грандами идет небогатый нижнекамский «Нефтехимик», пропустивший два play-off подряд. А нижняя половина таблицы Востока отличается плотностью. Безнадежных команд нет: даже «Сибирь» с ее рекордной 13-матчевой серией поражений остается в борьбе.

Рискует быть втянутым в гонку за play-off и финалист прошлого розыгрыша Кубка Гагарина челябинский «Трактор». Он лишился тренера Бенуа Гру и сразу нескольких ведущих полевых игроков, ошибся, отпустив как раз в Минск одного из лучших вратарей лиги Зака Фукале, и допустил еще один промах, пригласив на его место Криса Дригера. От услуг последнего команда уже отказалась.

