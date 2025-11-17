Клубы КХЛ устроили уходной день

Первыми грандами Континентальной хоккейной лиги, которые расстались с главными тренерами по ходу нынешнего сезона, почти одновременно стали московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Их наставники — Алексей Кудашов и Бенуа Гру — расстались со своими клубами на фоне неоднозначных результатов в регулярном чемпионате. Исполнять их обязанности теперь будут помощники — Вячеслав Козлов и Рафаэль Рише.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший тренер ХК «Динамо» (Москва) Алексей Кудашов

В понедельник, 17 ноября, в КХЛ почти синхронно, с интервалом в считаные часы, состоялись две громкие тренерские отставки. Сначала московское «Динамо» сообщило о расторжении «по инициативе клуба» контракта с Алексеем Кудашовым. Вскоре после этого на сайте «Трактора» появилось заявление Бенуа Гру. В нем говорилось, что он «принял решение сложить с себя полномочия» главного тренера клуба, так как в последнее время «больше не видит себя человеком, который должен возглавлять команду» и «чувствует себя чрезвычайно уставшим — и морально, и физически».

Кудашов и Гру стали первыми наставниками, расставшимися с грандами КХЛ по ходу очередного чемпионата лиги.

До этого на такие меры шли лишь клубы статусом гораздо ниже: «Лада», «Сибирь» и «Сочи».

У двух лишившихся должностей тренеров совершенно разные биографии и совершенно разный стаж работы в тех клубах, откуда они только что ушли. Для Алексея Кудашова этот чемпионат был пятым во главе команды, являющейся одним из самых звучных отечественных хоккейных брендов. Бенуа Гру проводил в «Тракторе», также клубе с богатым послужным списком, всего второй сезон. А в предыдущем они столкнулись друг с другом в полуфинале play-off. «Трактор», для которого канадец выглядел шикарной находкой, взял верх в серии — 4:1 — и впервые с 2013 года вышел в финал Кубка Гагарина (в нем челябинцы уступили ярославскому «Локомотиву»). Но и динамовцы, хотя и уступили уральской команде, все равно совершили что-то вроде прорыва, пусть и маленького. Соль всех сезонов «Динамо» с Кудашовым была примерно одинаковой. Динамовцы, в 2012 и 2013 годах бравшие Кубок Гагарина, всякий раз начинали сезон в качестве претендента на какое-то серьезное достижение, обладая неплохим подбором игроков, уверенно проходили по дистанции регулярного чемпионата, но очень рано оступались в play-off. В позапрошлом первенстве оступились уже во втором раунде (на том же «Тракторе»), несмотря на то что финишировали на верхней строчке таблицы регулярного чемпионата. Так что полуфинал, в котором «Динамо» не играло со времен своего второго триумфа в КХЛ, тянул на достижение, иллюстрирующее прогресс.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру

В схожей ситуации очутились клубы Алексея Кудашова и Бенуа Гру в сезоне текущем. Для них он пока получается крайне неоднозначным.

И «Динамо», и «Трактор» снова высоко котировались, сохранив довольно глубокие и дорогие составы (Stavka.tv оценивал зарплатную ведомость динамовцев в 835 млн руб., челябинцев — в 859 млн руб., считая, что по этому показателю их опережают только четыре конкурента: ЦСКА, СКА, «Автомобилист» и «Ак Барс») с целым рядом звезд КХЛ. Руководители клубов, включая пополнившего совет директоров московской команды после увольнения из СКА Романа Ротенберга, закрепившегося, тренируя его, в списке наиболее медийных фигур отечественного хоккея, не скрывали больших амбиций. Однако их игра амбициям не слишком соответствовала.

«Динамо» всю осень испытывало колоссальный дефицит стабильности.

О прощании с Алексеем Кудашовым оно объявило спустя два дня после того, как с трудом, 3:2, одолело аутсайдера «Сибирь». До этого матча у «Динамо» была серия из трех поражений, до нее — серия из шести выигрышей, а еще раньше — посредственный старт в чемпионате. На момент отставки Алексея Кудашова динамовцы располагались на пятой позиции в Западной конференции, на равном, в пять очков, расстоянии от лидера «Локомотива», действующего обладателя Кубка Гагарина, и замыкающих первую восьмерку, то есть «зону play-off», «Шанхайских драконов».

У «Трактора» дела обстояли еще хуже.

Единственная серия челябинцев из хотя бы трех побед в регулярном чемпионате датирована серединой сентября. А признание Бенуа Гру насчет моральной и физической усталости было опубликовано после двух проигрышей — «Авангарду» и «Автомобилисту», екатеринбуржцам — со счетом 1:5. В данный момент «Трактор» шестой в Восточной конференции, хотя и с солидным, в восемь очков, отрывом от идущего восьмым «Барыса».

Исполнять обязанности, которыми раньше были наделены Бенуа Гру и Алексей Кудашов, по крайней мере в ближайшее время будут их помощники. Ассистент Гру Рафаэль Рише отличается исключительной молодостью (ему всего 31 год), а ассистент Алексея Кудашова Вячеслав Козлов — пышностью хоккейного бэкграунда. Представляя его, «Динамо», конечно, не забыло напомнить, например, что в 1990-е годы этот форвард играл в легендарной «русской пятерке» клуба НХЛ «Детройт Ред Уингс» и дважды завоевывал Кубок Стэнли.

Вячеслав Козлов был ключевой фигурой в штабе Алексея Кудашова на протяжении всего того отрезка, что тот возглавлял «Динамо». Но самому ему наставником на элитном уровне трудиться практически не довелось. Весь такого рода опыт Козлова сводится к странной истории, случившейся минувшим летом. В начале июня, в межсезонье, Козлова пригласила на тренерский пост команда «Сочи». Однако его пребывание на нем ограничилось полутора месяцами без официальных игр. В июле в «Сочи» сменился топ-менеджмент, а новый генеральный директор Игорь Григоренко решил поменять и главного тренера, расторгнув договор с Козловым и назначив вместо него ветерана Владимира Крикунова. Вячеслав Козлов после этого вернулся в «Динамо».

Алексей Доспехов