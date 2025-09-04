Гагаринский улет

Открывающийся 5 сентября матчем двух прошлогодних финалистов play-off — взявшего Кубок Гагарина ярославского «Локомотива» и уступившего ему челябинского «Трактора» — очередной сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) представляет собой для любителя выстраивать хотя бы более или менее четкие турнирные расклады густо усеянное минами поле. В составах, по сути, всех фаворитов, включая тех, что прыгнули выше всех в предыдущем чемпионате, слишком много изменений, затрудняющих вычисление траектории их движения.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Кубок Гагарина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Про Континентальную хоккейную лигу накануне открытия сезона нелишним будет вспомнить, что в трех предыдущих первенствах у нее было три разных чемпиона — ЦСКА, «Металлург» и «Локомотив» — и пять разных финалистов. Дважды подряд добраться до решающей серии смог лишь ярославский клуб. В 2024 году он «размялся», проиграв «Металлургу», весной 2025-го впервые взял Кубок Гагарина, расправившись с «Трактором». Такая очень наглядная иллюстрация исключительной зыбкости иерархии, в которой КХЛ раньше было принято отказывать: есть устойчивая группа грандов, перед каждым чемпионатом два-три выделяются потенциалом и статью.

Сейчас нет никаких причин думать, что в этом смысле все в лиге иначе и хоть как-то устаканилось. На какой звучный бренд с ярким бэкграундом и очевидными амбициями ни кинь взгляд, наталкиваешься на множество ловушек. А расставило их прежде всего бурное межсезонье с активной, как в муравейнике, кадровой миграцией: если список задействованных в ней персон прокручивать в формате финальных титров к кинофильму, то, пока ползут строчки, можно, наверное, успеть выпить пару чашек кофе.

Исключений практически нет — с натяжкой разве что московское «Динамо», которое стабильность в регулярке никак не может воплотить во что-то по-настоящему ценное, и немного скисший в последнее время «Ак Барс».

«Трактор», вроде бы активно намекавший на готовность к взлету, лето оставило без умчавшейся в разных направлениях, от белорусского до американского, группы героев минувшего play-off — Зака Фукале, Максима Шабанова, Артема Блажиевского, Виталия Кравцова, зато одарило, допустим, лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Джошем Ливо и неплохим вратарем из Северной Америки Крисом Дригером. У «Металлурга» оно отняло полдюжины ведущих хоккеистов, но постаралось компенсировать их потери матерыми Владимиром Ткачевым и Сергеем Толчинским. «Авангард» вместе с Ткачевым отпустил отряд, из которого можно было бы скроить пару недурных по именам звеньев, и принял в свои ряды похожий по численности и масштабу заслуг, добытых в России и Северной Америке. «Автомобилист», перехватив один из дорогущих омских активов — снайпера Рида Буше, был немного сдержаннее. Со «Спартаком» — похожая история. В СКА, самом незадачливом с точки зрения соответствия объема ресурсов результатам отечественном хоккейном гиганте, вообще девятибалльное землетрясение. Новое руководство, новый тренер — Игорь Ларионов вместо Романа Ротенберга, новые, видимо, игровые приоритеты с акцентом не на плотность, а на комбинационность, новая на треть основа с интегрированными в нее интересными персонажами — Рокко Гримальди, Николаем Голдобиным, Тревором Мерфи, тем не менее все равно оставляющая ощущение некоторой «сырости». Ждать можно чего угодно — и рывка, и такого падения, что грандом на фоне петербургских армейцев покажутся «Шанхайские Драконы», прежде обитавшие в Подмосковье и именовавшиеся «Куньлунем». Тоже ведь есть симпатичные приобретения, как, кстати, у минского «Динамо», «Сибири», «Амура».

Никакой ясности и с обладателем Кубка Гагарина, а также с клубом, который летняя чехарда накрепко с ним связала.

«Локомотив», сохранив костяк, пусть без отдельных элементов вроде отправившихся вместе с другими кахээловцами — Шабановым, Кравцовым, Арсением Грицюком, Александром Никишиным, Данилой Юровым, Иваном Демидовым — пробиваться в НХЛ Дмитрия Симашева и Данилы Бута, попрощался с тем, кто из этого костяка вылепил такой сбалансированный — не к чему придраться — агрегат, тренером Игорем Никитиным. Пытаться сберечь его эффективность предстоит канадцу Бобу Хартли, в докоронавирусные времена ставившему чемпионский хоккей «Авангарду», но затем ушедшему в длительный творческий отпуск с непонятными последствиями. А Никитину предстоит вытаскивать из кризиса ЦСКА, после двух подряд побед в play-off два года кряду вылетавшему в стартовом раунде и уже вовсю поигравшему мускулами в предсезонных матчах. Впрочем, в том, что армейцы им поиграли, нет ничего странного, учитывая глубину их заявки и качество новичков — того же Даниэля Спронга, пару лет назад выглядевшего игроком под ведущие звенья клубов НХЛ. Хотя в современной КХЛ с ее зыбкой, как желе, иерархией ко всем наблюдениям и впечатлениям следует относиться осторожно: могут оказаться хитрым капканом.

Алексей Доспехов