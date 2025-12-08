Путин поручил поддержать вовлеченное отцовство в России

Президент России Владимир Путин поручил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства. Идея заключается в том, чтобы мужчины «более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию», пояснил глава государства.

«Семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей,— сказал господин Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.— Поэтому наряду с поддержкой материнства нужно продумать и меры поддержки так называемого вовлеченного, ответственного отцовства».

Одно из направлений этих мер — поддержка здорового образа жизни, в частности, репродуктивных функций. Президент подчеркнул, что роль отца для мужчины закреплена в традициях практически всех народов страны.