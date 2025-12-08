Путин призвал кардинально сократить нелегальную занятость в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России необходимо кардинально сократить нелегальную занятость. По его словам, такие меры необходимо принимать «грамотно», без рисков для экономического роста.

«Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста»,— поручил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Российский президент отметил, что для тех предпринимателей и компаний, которые по закону ведут свои дела, должны открываться новые возможности для развития. Они должны получать прямую выгоду от «обеления» рынка, отметил Владимир Путин.