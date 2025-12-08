Путин анонсировал новые выплаты на детей из малообеспеченных семей

На заседании Совета по нацпроектам президент РФ Владимир Путин сообщил о расширении мер поддержки семей с детьми. Акцент будет сделан на помощи малообеспеченным родителям.

Глава государства связал новые инициативы с необходимостью преодоления сложных демографических тенденций, на которые влияют и внешние вызовы. Рождаемость стала одним из ключевых показателей для оценки работы губернаторов, отметил президент.

«Запланированы новые меры поддержки семей с детьми, в том числе семейные выплаты, которые с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). Ранее в рамках новой госполитики был утвержден долгосрочный план и запущен нацпроект «Семья».