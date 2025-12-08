Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных

В России необходимо усилить контроль за обращением наличных денег, заявил президент Владимир Путин. Цель — борьба с теневой экономикой. Глава государства поручил «кардинально сократить нелегальную занятость».

https://vkvideo.ru/video-23482909_456262822

«Здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста»,— сказал господин Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по сайту Кремля).

По мнению президента, добросовестные предприниматели и компании должны получить новые возможности для развития благодаря «обелению» рынка. Развитие прозрачной деловой среды входит в цели правительства и регионов на 2026 год, добавил Владимир Путин.