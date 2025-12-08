На набережной Новороссийска высадили новые деревья

Рядом с памятником основателям Новороссийска высадили 20 молодых лип. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Высадка деревьев на набережной Новороссийска прошла в рамках международной акции «Сад Памяти». По данным администрации, в ней участвовали представители краевой общественной организации «Центр народов Кубани».

«Каждое дерево высаживается для того, чтобы память о героях прошлого с годами не меркла, а становилась только крепче»,— подчеркнули в мэрии Новороссийска.

София Моисеенко