Индикаторы

Охлаждение перед разгоном

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Замедление экономики в 2025 году можно считать свершившимся фактом. К июню ВВП вырос на 1,2%, и, по последним прогнозам Минэкономразвития, за год рост составит 0,5–1%. Это не просадка до 2,7%, как в 2020 году, до 2%, как в 2015-м, и не до 7,9%, как в 2009-м.

После охлаждения экономики ради обуздания инфляции ЦБ и профильные федеральные министерства ожидают ее медленного разгона — до 1,3% уже в следующем году и до 2,8% — в 2027-м.

Тишина на бирже

Российский фондовый рынок в 2025 году не радует инвесторов. С начала января по начало декабря индекс Мосбиржи потерял 7%, опустившись с 2892 до 2691 пункта. Сильнее других за этот период пострадали бумаги нефтегазового сектора (–13,5% по соответствующему индексу Мосбиржи) и транспортной отрасли (–10,3%).

Лучше рынка выглядели акции компаний финансового сектора (–3,8%) и электроэнергетики (–3,9%).

Разочарование в крипте

Биткойн инвесторы считают разочарованием года. Ралли криптовалюты аналитики связывают с активностью Дональда Трампа, объявлявшего и отменявшего заградительные тарифы против своих торговых партнеров.

После рекордного взлета в октябре выше $126 тыс. за монету 21 ноября биткойн упал ниже $85 тыс.— впервые с апреля. К началу декабря криптовалюта немного восстановилась, преодолев рубеж в $90 тыс.

Шоколад не для всех

В наступающем году эксперты предрекают новый рост цен на какао, что может перевести шоколад из доступного лакомства в разряд дорогих деликатесов не для всех. В «какао-году» сезона-2020/21 мировой урожай был рекордно высоким — 5,244 млн тонн. В 2021/22 году — 4,840 млн тонн. В 2022/23 году — 5,016 млн тонн.

В следующем году было собрано на 12,9% меньше какао-бобов — 4,365 млн тонн. И уже во второй половине года цены на какао рванули вверх. Объем производства какао-бобов в 2024/25 году еще не подсчитан, но цены главной сладости уже не остановить.

