Биткойн бит

Курс самой популярной цифровой валюты — биткойна опустился ниже $90 тыс. С начала октября он упал почти на 30% цены, растеряв и без того скромные достижения этого года. Другие цифровые валюты просели на 27–42%. Эксперты связывают обвал с закрытием спекулятивных позиций на фоне планов MSCI скорректировать методику учета компаний с высокой долей инвестиций в крипту, а также ужесточением риторики ФРС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Попытка биткойна закрепиться выше $125 тыс. в начале октября завершилась стремительным падением и возвращением к уровню в $90 тыс. По данным Coinmarketcap, 21 ноября курс самой популярной криптовалюты приблизился к $80 тыс., потеряв 36% от исторического максимума, установленного в октябре. Даже с учетом коррекции и роста в начале декабря до $89,7 тыс. потери составили 30%. Это на 4% ниже значений конца 2024 года. Если в оставшиеся недели биткойн не сможет вернуться к $90 тыс., этот год станет худшим для него с 2022 года.

Осеннее падение инвесторы расценили как сигнал о завершении «бычьего» цикла. По словам директора по развитию криптобиржи ABCEX Георгия Топчишвили, на фоне распродажи из-за обилия позиций с заемным капиталом произошла каскадная их ликвидация почти на $20 млрд. Это подтолкнуло участников рынка к пересмотру долгосрочных позиций в биткойне и обвалу курса. Столь массовой ликвидации позиций рынок не видел даже после краха криптобиржи FTX в ноябре 2022 года (распродажа была в десять раз меньше). На рынке появились разные версии причин обвала. По словам ведущего аналитика криптоброкера Cifra Markets Александра Крайко, основная версия — ошибка на Binance, вторая — спланированная атака. Уже в ноябре стало известно, что 10 октября MSCI, один из ведущих мировых индекс-провайдеров, заявил, что поставит на голосование вопрос об исключении компаний, у которых более 50% активов приходится на криптовалюты. «Основные покупатели крипты — Strategy и другие — оказались под ударом. Отсюда сильные продажи и слабый спрос»,— считает Александр Крайко.

Последующие недели были не легче. В США случился шатдаун — инвесторы больше месяца не получали информацию о состоянии экономики. Плюс в ФРС заявили, что декабрьское снижение ставки не гарантировано. Все это в сочетании с новым витком торгового противостояния США и Китая усилило давление на крипторынок. «Если посмотреть на статистику спотовых биткойн-ETF, то осенью оттоки уже преобладают над притоками»,— отмечает Георгий Топчишвили. По оценке «Денег», основанной на данных Bank of America (учитывают сведения Emerging Portfolio Fund Research), в ноябре инвесторы забрали из таких фондов около $4 млрд. Это максимально негативный результат с февраля.

Не удержались от нисходящего тренда биткойна и альткойны: курс эфира опустился на 33%, BNB — на 27,2%, XRP — на 32%, Solana — на 42%. «Наиболее ярко выступил токен криптобиржи BNB, который чуть с запозданием начал рост летом, а к октябрю превысил $1306 — почти вдвое больше, чем стоил в январе. На фоне общего спада BNB тоже скорректировался, хотя до сих пор торгуется на 22% выше уровней начала года, тогда как ETH, например, растерял 20% цены с января»,— отметил СЕО Crypto Summit Алексей Зюзин.

Дальнейшие перспективы крипторынка будут зависеть от темпов охлаждения экономики США и решений ФРС по ставке. По мнению гендиректора GIS Mining Василия Гири, в настоящее время для биткойна ключевые уровни поддержки — $86,9–89,5 тыс. Если он сумеет с них пробить предыдущую вершину в $93–94 тыс., то откроется путь на $107 тыс. и $122 тыс. Однако основные движения будут уже в следующем году, когда сохраняющийся спрос со стороны институциональных инвесторов приведет к качественному увеличению ликвидности. Это, как считает Алексей Зюзин, возможно ближе к апрелю-маю 2026 года после возобновления курса на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США. На этом фоне биткойн, по мнению эксперта, сумеет вернуться к $120 тыс., а в случае дополнительных позитивных сигналов сможет обновить максимум в $130 тыс.

Василий Синяев