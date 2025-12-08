Главные новости к утру 8 декабря

На нескольких участках границы Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения.

Financial Times пишет, что Еврокомиссия нашла правовую лазейку, которая позволяет бессрочно заблокировать российские активы.

Президент США Дональд Трамп сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «до сих пор не прочитал» предложение о мирном плане.

В Волгограде обломки БПЛА упали в районе жилых домов.

Работу приостанавливали 10 аэропортов России, в том числе московские Домодедово, Внуково и Жуковский.

Банк России намерен обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.