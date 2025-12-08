Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Аналогичные ограничения более полутора часов продолжают действовать и в московском Внуково.

Ограничения на прием и отправку самолетов также действуют в аэропортах Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова, Калуги, Пскова.

В Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Тамбовской областях, а также в некоторых других регионах объявлена угроза атаки БПЛА.