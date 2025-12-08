Трамп: Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана

Президент США Дональд Трамп сказал, что «несколько разочарован» в президенте Украины Владимире Зеленском, который «до сих пор не прочитал предложение» о мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

«Мы говорил с президентом Путиным и мы говорили с украинскими лидерами, включая президента Зеленского. И я должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с предложением»,— ответил господин Трамп на вопрос о дальнейших шагах в процессе урегулирования конфликта (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что стороны пока не достигли компромисса. При этом некоторые «американские наработки» он назвал приемлемыми. После этого Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели несколько встреч с украинскими чиновниками.