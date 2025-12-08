ЦБ обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН

Банк России намерен обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Она уточнила, что новые требования будут необходимы для работы платформы «Антидроп».

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее»,— сказала госпожа Полякова в интервью РБК.

Запуск государственной платформы «Антидроп», которую должны создать ЦБ и Минцифры для борьбы с дропперством, запланирован на середину 2027 года. Ольга Полякова уточнила, что ИНН станет идентификатором клиентов банков в системе.