На границе Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения
Армия Таиланда заявила, что войска Камбоджи начали обстреливать территорию страны из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Накануне Минобороны Камбоджи заявляло, что тайские войска открыли огонь по камбоджийским военнослужащим. В октябре стороны подписали мирное соглашение.
«Камбоджа вновь выпустила БМ-21 по гражданскому району в Бан Круате, провинция Бурирам»,— написано в сообщении тайской армии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.
Как передает камбоджийское издание Khmer Times, Минобороны Камбоджи заявляло, что на атаку, которая произошла днем 7 декабря, армия страны «не предприняла ответных действий и внимательно следила за ситуацией». Как утверждает ведомство, власти Камбоджи обратились в АСЕАН для расследования инцидента.
26 октября Таиланд и Камбоджа в присутствии президента США Дональда Трампа подписали мирное соглашение. 11 ноября Бангкок объявил о приостановке действия договора. Решение принято после того, как двое тайских солдат пострадали при взрыве наземной мины, установленной недалеко от границы двух стран.