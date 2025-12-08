FT: ЕС может навсегда заблокировать российские активы в обход вето Венгрии

Еврокомиссия нашла правовую норму в договорах ЕС, которая позволяет бессрочно заблокировать российские активы, пишет журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times (FT). Он уточнил, что при использовании этой лазейки страны ЕС могут отказаться от регулярных голосований по теме продления заморозки активов России.

Как указано в публикации, власти ЕС ссылаются на статью, которая позволяет европейским банкам не исполнять требования на вывод средств в случае серьезных экономических потрясений. ЕК считает, что российско-украинский конфликт подпадает под это определение.

Применение этой статьи позволит странам не продлевать санкции в отношении России каждые полгода. Мартин Сандбу пишет, что в настоящий момент для восстановления доступа Москвы к заблокированным активам достаточно голоса одной из стран-участниц ЕС.

Автор материала также пишет, что предложение о предоставлении Украине репарационного кредита, которое продвигают власти ЕС, может потребовать от объединения найти дополнительные средства для его финансирования. Применение статьи позволит Евросоюзу снизить финансовые риски.

Согласно документу, разблокировка российских активов возможна при подписании отдельного документа.