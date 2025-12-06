Главные новости за 6 декабря. Кавказ

Сотрудники ОМВД России по городу Кизляру установили подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.187 УК РФ.

В Невинномысске на территории средней школы №1 им. С.М. Кирова учащиеся заложили первый школьный сад в рамках профильного регионального проекта, инициатором которого выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На Эльбрусе состоялось Всероссийское открытие горнолыжного сезона. Накануне, впервые с 2015 года, в восточном секторе горы запустили новую зону катания: 5,2 км трасс «черного» и «красного» уровня. В итоге, общая зона катания теперь превышает 21 км.

В Благодарненском округе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась 40-летняя жительница Ставрополя, управлявшая Chevrolet. Полицейские установили, что стаж вождения погибшей составлял почти девять лет.

Изобильненский округ направил очередной груз бойцам специальной военной операции. Это уже девятнадцатая отправка с начала 2025 года. Военным передали стройматериалы, оборудование и электротовары, запчасти для техники, маскировочные сети, окопные свечи и продукты питания.