На Ставрополье совершили новую отправку гуманитарного груза в зону СВО

Изобильненский округ направил очередной груз бойцам специальной военной операции. Об этом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Фото: Telegram-канал губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

«Это уже девятнадцатая отправка с начала 2025 года, — уточнил глава региона. — Бойцам передали стройматериалы, оборудование и электротовары, запчасти для техники, маскировочные сети, окопные свечи и продукты питания».

По словам Владимира Владимирова, груз собирали всем округом: предприятия, фермерские хозяйства, волонтеры и неравнодушные жители. «Отдельное внимание — казакам, бойцам казачьей бригады “Терек”, где служит немало уроженцев округа», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что такие гуманитарные миссии — это поддержка, которая укрепляет связь с нашими военнослужащими и напоминает, что дома их ждут и делают все возможное для их поддержки.

Ефим Мартов