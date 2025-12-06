В Дагестане возбудили уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей

Сотрудники ОМВД России по городу Кизляру установили подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.187 УК РФ.

По информации министерства, 24-летний житель Кизляра приобрел у своих знакомых банковские карты с целью дальнейшего сбыта.

«Молодой человек, доставленный в отдел полиции, признался, что в одном из мессенджеров увидел объявление о покупке банковских карт за 15 тыс. руб. Решив подзаработать, он использовал нелегальную схему. Знакомым он рассказывал историю о том, что занимается продажей различных товаров в интернете, и жаловался на блокировку своей платежной карты. Затем просил “товарищей” открыть на свои имена карты, которые выкупал за небольшие деньги», – говорится в сообщении.

По словам злоумышленника, позже он встретился в Саратове с ранее незнакомым мужчиной и сбыл электронные средства платежей за 35 тыс. руб.

«На данный момент жертвами подозреваемого стали трое жителей республики», – резюмировали в полиции.

Ефим Мартов