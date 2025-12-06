В Невинномысске заложили первый школьный яблоневый сад

В Невинномысске на территории средней школы №1 им. С.М. Кирова учащиеся заложили первый школьный сад в рамках профильного регионального проекта, инициатором которого выступил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы города Невинномысска Михаила Миненкова Фото: Telegram-канал главы города Невинномысска Михаила Миненкова

По словам главы города, в высадке фруктовых деревьев участвовали ученики агротехнологического класса. Школьники высадили 480 молодых яблонь самых разных сортов: Фуджи, Гала Дарк Барон, Ред Чиф и Голден Делишес. Для обеспечения бережного ухода за саженцами и их активного роста в саду установлена автоматизированная система орошения. «Она позволит обеспечить оптимальное увлажнение почвы даже в самые засушливые периоды, гарантируя здоровое развитие каждой яблони»,— пояснил Михаил Миненков.

Он напомнил, что с 1 сентября 2024 года школа №1 участвует в пилотном проекте «Агрокласс», который получил поддержку Ставропольского государственного аграрного университета, первого резидента Невинномысской ТОСЭР ООО «Казьминский молочный комбинат» и ООО «Ставропольская фруктовая долина».

«Проект “Школьный сад” — это гораздо больше, чем просто деревья. Это важный элемент в формировании познавательной, трудовой и воспитательной деятельности детей. И еще один, очень значимый шаг к экологическому воспитанию молодежи», —резюмировал глава города.

Ефим Мартов