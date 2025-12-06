На Ставрополье в ДТП с фурой погибла водитель легкового автомобиля

В Благодарненском округе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, 6 декабря, около 9 часов, на автодороге «Светлоград-Благодарный-Буденновск» водитель автомобиля Chevrolet допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой DAF.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась 40-летняя жительница Ставрополя, управлявшая Chevrolet. Полицейские установили, что стаж вождения погибшей составлял почти девять лет.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия.

Ефим Мартов