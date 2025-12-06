Главные новости за 6 декабря. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области сотрудники полиции изъяли немаркированную табачную продукцию, общая сумма которой, по предварительным оценкам специалистов, превышает 50 млн рублей.

В донской столице, на стадионе «Ростов-Арена», состоялся матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила между футбольными клубами «Ростов» и «Рубин» (Казань) и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошла авария на теплотрассе, из-за которой было временно остановлено теплоснабжение 23 многоквартирных дома в границах улиц Королева, Комарова и Стартовая.

Каждый третий работающий житель Ростова-на-Дону сталкивался с конфликтами, которые возникали в трудовых коллективах из-за графиков отпусков. При этом, 31% участвующих в конфликтах разрешают их самостоятельно, а 2% требуют вмешательства со стороны топ-менеджеров, непосредственных начальников или кадровиков.

В Ростове-на-Дону, на арене обновленного Дворца спорта, состоялся турнир по смешанным единоборствам, который посетили более 3 тысяч человек. В итоговом поединке победу одержал боец из Азова Андрей Гончаров. Капитальный ремонт Дворца спорта шел несколько лет. После модернизации вместимость здания превысила 4 тыс. мест.