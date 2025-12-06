Футбольный клуб «Ростов» победил казанский «Рубин» со счетом 2:0

Сегодня, 6 декабря, в донской столице, на стадионе «Ростов-Арена», состоялся матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила между футбольными клубами «Ростов» и «Рубин» (Казань) и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет был открыт на втором периоде. «Ростовчанин» Алексей Миронов забил гол на 52-й минуте. Следом за ним, на 67-й минуте, другой игрок «Ростова» — Егор Голенков забил в ворота соперников второй мяч. Футболистам «Рубина» так и не удалось отыграться.

Следующий матч с участием ростовской команды состоится уже в 2026 году и не на домашней арене. 28 февраля донские игроки будут на выезде — встретятся с соперниками из «Краснодара».

Ефим Мартов