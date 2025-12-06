В Ростове из-за аварии 23 многоэтажных дома остались без отопления

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошла авария на теплотрассе, из-за которой было временно остановлено теплоснабжение 23 многоквартирных дома в границах улиц Королева, Комарова и Стартовая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, ограничение действует на период проведения ремонтных работ. «Ориентировочное время окончания работ: 18.00, 6 декабря», – уточнила глава минЖКХ региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 4 декабря в военном городке Зернограда без теплоснабжения остались 16 многоквартирных домов. Причина — проведение в котельной плановых работ.

Ефим Мартов