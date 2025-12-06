В Ростове 33% горожан конфликтовали с коллегами из-за графиков отпусков

Каждый третий работающий житель Ростова-на-Дону сталкивался с конфликтами, которые возникали в трудовых коллективах из-за графиков отпусков. Об этом сообщила пресс-служба сервиса SuperJob, опираясь на результаты собственного исследования.

По словам представителей сервиса, график отпусков относится к обязательным документам и многие работодатели уже составили его на 2026 год. Во время согласования графика часто возникают разногласия между сотрудниками. В Ростове-на-Дону с такими трениями сталкиваются 33% горожан. При этом, 31% участвующих в конфликтах разрешают их самостоятельно, а 2% требуют вмешательства со стороны топ-менеджеров, непосредственных начальников или кадровиков.

«66% горожан удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами», – уточнили аналитики SuperJob. Они добавили, что женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (35% против 27%).

По данным сервиса, больше всего в южном мегаполисе споры об отпусках в трудовых коллективах возникают среди работников в возрастном диапазоне 35-45 лет (об этом рассказали 36% респондентов). Наименее конфликтной категорией оказалась молодежь.

Ефим Мартов