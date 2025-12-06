МАГАТЭ: внешнее электроснабжение ЗАЭС ночью отключалось на полчаса

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прокомментировало ночное отключение внешнего электроснабжения на Запорожской ЗАЭС. Станция была обесточена на полчаса, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Это стало 11-м подобным инцидентом за время военного конфликта на Украине, сказано в комментарии МАГАТЭ в соцсети X.

Пресс-служба ЗАЭС сообщала, что ночью обе линии энергоснабжения станции отключились из-за срабатывания автоматической защиты. На ЗАЭС говорили, что она пробыла без электричества несколько часов, пока электроснабжение не восстановили от линии 330 кВ «Ферросплавная-1».

На этой неделе Запорожская АЭС перешла на организационную структуру российских атомных станций. Директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью «Ъ» назвал ситуацию с обстрелами «стабильно напряженной».

