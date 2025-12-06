Запорожская АЭС на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения

Ночью обе линии энергоснабжения Запорожской АЭС отключились из-за срабатывания автоматической защиты. В результате АЭС несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения, сообщила ее пресс-служба.

Для энергоснабжения ЗАЭС в работу вводили резервные дизель-генераторы. В этот период все системы безопасности «функционировали в нормальном режиме», заверили на станции. Позднее внешнее электроснабжение АЭС восстановили от линии 330 кВ «Ферросплавная-1».

Причины отключения внешних линий электропередачи пока не установлены. В пресс-службе уточнили, что «пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены», а радиационный фон на АЭС находится в норме.

Запорожская АЭС находится близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над ЗАЭС в марте 2022 года. На этой неделе станция перешла на организационную структуру атомных станций РФ. Директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью «Ъ» назвал ситуацию с обстрелами «стабильно напряженной».

Подробности — в интервью господина Черничука и в репортаже «Ъ» из Энергодара.