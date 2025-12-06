Главные новости к утру 6 декабря

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возможные риски при использовании замороженных активов России должны разделить все страны Евросоюза.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «с завтрашнего дня и в течение недели» армия Украины «ощутит на себе жесткий ответ» за удар БПЛА по небоскребу в комплексе «Грозный-Сити».

В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников.

При падении обломков БПЛА в Воронежской области повреждена линия электропередачи.

МАГАТЭ сообщило, что саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Евросоюза устанавливают невыполнимые правила для технологических компаний.