Губернатор Рязанской области сообщил о налете БПЛА на регион

Силы ПВО сбили беспилотники над территорией Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков. Обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани.

В результате падения обломков начался пожар, его потушили. «Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб»,— написал господин Малков в Telegram-канале.

Ранее об уничтожении одного беспилотника сообщал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Пострадавших и разрушений нет.