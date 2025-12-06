Дуров: ЕС устанавливает невыполнимые правила для наказания компаний

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Евросоюза устанавливают невыполнимые правила для технологических компаний. Так он отреагировал на штраф в отношении соцсети X Илона Маска в размере €120 млн.

«ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, которые отказываются молча ограничивать свободу слова. Мы видели то же самое во Франции: безосновательное "уголовное расследование", а затем спецслужбы предложили свою помощь, если Telegram будет тихо цензурировать речь в Румынии и Молдавии»,— написал Павел Дуров в соцсети X.

Накануне представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что власти ЕС оштрафовали соцсеть X на €120 млн за нарушение закона о цифровых услугах. По его словам, решение не связано с цензурой или модерацией контента на платформе. Как уточнил господин Ренье, это первый случай взыскания по указанному закону.