Глава ЕК прокомментировала итоги переговоров по использованию активов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возможные риски при использовании замороженных активов России должны разделить все страны Евросоюза. Об этом она сообщила после встречи с премьером Бельгии Бартом Де Вевером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Особая ситуация Бельгии в отношении использования замороженных российских активов неоспорима и должна решаться таким образом, чтобы все европейские государства подвергались одинаковому риску»,— написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Она уточнила, что стороны продолжат обсуждения для достижения консенсуса на заседании Евросовета 18 декабря.

Как добавила глава ЕК, все участники встречи согласились с тем, что время в нынешней геополитической ситуации имеет решающее значение. «Мы отметили, что финансовая поддержка Украины имеет первостепенное значение для европейской безопасности»,— указала она.

В бельгийском депозитарии Euroclear хранится около €140 млрд активов России. Власти ЕС намерены использовать их для финансирования репарационного кредита Украине. Премьер Бельгии заявлял, что изъятие активов возможно только в том случае, если возможные финансовые риски разделят между собой все страны Евросоюза.