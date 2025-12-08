В Майкопе завершили реконструкцию трех участков сети водоснабжения

В Майкопе завершили модернизацию трех участков водопроводной сети. Обновленные магистрали проходят по улице Горького от Курджипской до Шевцова, по улице Чкалова до школы №22 и детского сада №29, а также по Первомайской от Ломоносова до Кузнечного переулка, сообщили «Ъ-Кубань» в республиканском минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы проводились в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Устаревшие трубы заменили на новые из современных материалов повышенной надежности и долговечности.

«Обновленные сети позволят повысить стабильность водоснабжения и снизить аварийность на данных участках»,— сообщили в региональном министерстве строительства.

Строительно-монтажные работы на остальных 11 участках практически завершены. Сдача всех объектов запланирована до 25 декабря. Как отметили в минстрое, модернизированная инфраструктура обеспечит более надежную подачу воды в жилые дома, социальные учреждения и предприятия.

На реконструкцию 14 участков сети в Майкопе выделили около 125 млн руб. В 2025 году в Адыгее по национальному проекту также построили два водозаборных сооружения в Дукмасовском сельском поселении и водопровод в станице Дондуковской.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Адыгея завершили капитальный ремонт дамбы на реке Лаба. Работы производились в селе Натырбово Кошехабльского района с 2024 года.

Нурий Бзасежев